на сколько градусов повысилась температура 4 л воды, если она получила количество теплоты, равное 168 кДж

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Из формулы количества теплоты:Q=c*m*dt , выразим именение темпеатуры dt. dt=Q / c*m . ( так как плотность вды=1000кг/куб.м, то объем 1л, по массе=1кг, значит масса в задаче m=4кг). dt=168000 / 4200*4=10град.