два поезда одноаременно вышли навстречу друг другу со станций, расстояние между которыми 385 км, и встретились через 5 ч. скорость одного поезда 40 км/ч. найди скорость второго поезда.

Математика

два поезда одноаременно вышли навстречу друг другу со станций, расстояние между которыми 385 км, и встретились через 5 ч. скорость одного поезда 40 км/ч. найди скорость второго поезда.

Автор: Гость