два поезда одноаременно вышли навстречу друг другу со станций, расстояние между которыми 385 км, и встретились через 5 ч. скорость одного поезда 40 км/ч. найди скорость второго поезда.
Математика
два поезда одноаременно вышли навстречу друг другу со станций, расстояние между которыми 385 км, и встретились через 5 ч. скорость одного поезда 40 км/ч. найди скорость второго поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 385:5=77 км\ч - сумма скоростей поездов 2) 77-40=37 км\час - скорость второго поезда ответ: 37 км\час
Гость:
385/5=77км/ч скорость сближения 77-40=37км/ч скорость второго поезда
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