Сгруппируйте данные ниже слова и запишите их группами: 1)синонимические ряды; 2)пары антонимов; 3)многозначные слова; 4)омонимы; 5)стилистически нейтральные слова(2-3 примера); 6)разговорные слова. Молчать, горячий, знойный, ра...
Русский язык
Сгруппируйте данные ниже слова и запишите их группами: 1)синонимические ряды; 2)пары антонимов; 3)многозначные слова; 4)омонимы; 5)стилистически нейтральные слова(2-3 примера); 6)разговорные слова. Молчать, горячий, знойный, радоваться, безмолвствовать, горевать, смеяться, новый, выдержка, хохотать, растворить, старый, заливаться, помалкивать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молчать-безмолвствовать-2 горячий-знойный-1 радоваться-смеяться-1 радоваться-горевать-2 смеятся-хохотать-1 молчать-помалкивать-1 старый-новый-2 хохотать-заливаться-3,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукн. В первом месте в 2 раза меньше, чем в прочих трех. Спрашивается,сколько аршин сукна купил ...
Физика
на сколько градусов повысилась температура 4 л воды, если она получила количество теплоты, равное 168 кДж
Математика
Некий купец купил нечистой пеньки(грубое волокно)305 пудов и, вычистив,получил 298 пудов,и желает знать, какую часть пеньки он потерял от вычистки.