Сгруппируйте данные ниже слова и запишите их группами: 1)синонимические ряды; 2)пары антонимов; 3)многозначные слова; 4)омонимы; 5)стилистически нейтральные слова(2-3 примера); 6)разговорные слова. Молчать, горячий, знойный, ра...

Русский язык

Сгруппируйте данные ниже слова и запишите их группами: 1)синонимические ряды; 2)пары антонимов; 3)многозначные слова; 4)омонимы; 5)стилистически нейтральные слова(2-3 примера); 6)разговорные слова. Молчать, горячий, знойный, радоваться, безмолвствовать, горевать, смеяться, новый, выдержка, хохотать, растворить, старый, заливаться, помалкивать.

Автор: Гость