Сгруппируйте данные ниже слова и запишите их группами: 1)синонимические ряды; 2)пары антонимов; 3)многозначные слова; 4)омонимы; 5)стилистически нейтральные слова(2-3 примера); 6)разговорные слова. Молчать, горячий, знойный, ра...

Русский язык
Сгруппируйте данные ниже слова и запишите их группами: 1)синонимические ряды; 2)пары антонимов; 3)многозначные слова; 4)омонимы; 5)стилистически нейтральные слова(2-3 примера); 6)разговорные слова. Молчать, горячий, знойный, радоваться, безмолвствовать, горевать, смеяться, новый, выдержка, хохотать, растворить, старый, заливаться, помалкивать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молчать-безмолвствовать-2 горячий-знойный-1 радоваться-смеяться-1 радоваться-горевать-2 смеятся-хохотать-1 молчать-помалкивать-1 старый-новый-2 хохотать-заливаться-3,1  
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