Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукн. В первом месте в 2 раза меньше, чем в прочих трех. Спрашивается,сколько аршин сукна купил он в каждом месте?

Математика

Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукн. В первом месте в 2 раза меньше, чем в прочих трех. Спрашивается,сколько аршин сукна купил он в каждом месте?

Автор: Гость