Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукн. В первом месте в 2 раза меньше, чем в прочих трех. Спрашивается,сколько аршин сукна купил он в каждом месте?
Математика
Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукн. В первом месте в 2 раза меньше, чем в прочих трех. Спрашивается,сколько аршин сукна купил он в каждом месте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-952 1-х 2-2х 3-2х 4-2х Составляем уравнение: 1) х+2х+2х+2х=952 7х=952 х=952:7 х=136 (аршина) - 1 место 2) 136*2=272 (аршина) - 2, 3, 4 места
Гость:
допустим, в первом месте он купил х аршин, тогда х+2(х+х+х)=952 х+2*3х=952 7х=952 х=952/7 х=136 аршин в первом месте 136*2=272аршина во втором, третьем и четвертом
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