Найдите площадь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда,стороны основания которого равны а и в,а диагональ наклонена к плоскости основания под углом альфа.

Геометрия

Найдите площадь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда,стороны основания которого равны а и в,а диагональ наклонена к плоскости основания под углом альфа.

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