Найдите площадь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда,стороны основания которого равны а и в,а диагональ наклонена к плоскости основания под углом альфа.
Геометрия
Найдите площадь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда,стороны основания которого равны а и в,а диагональ наклонена к плоскости основания под углом альфа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ прямоугольника (основания) равна по теореме Пифагора корень(a^2+b^2) Высота прямоугольного параллелепипеда равна корень(a^2+b^2)*tg альфа Площадь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда равна 2*(a+b)* корень(a^2+b^2)*tg альфа
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