Один арбуз на 2 кг легче, чем другой, и в 5 раз легче, чем третий. Первый и третий арбузы вместе в 3 раза тяжелее, чем второй. Сколько весит каждый арбуз?
Алгебра
Один арбуз на 2 кг легче, чем другой, и в 5 раз легче, чем третий. Первый и третий арбузы вместе в 3 раза тяжелее, чем второй. Сколько весит каждый арбуз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмём ха X - 1й арбуз, то x+2 = второй арбуз и x*5 = 3й арбуз составим уравнение: х+5*х=3(2+х) (сумма 1ого и 3ого арбузов равна 3ём массам 2ого) 6х=6+3х ; 3х=6 ; х = 2кг Ответ: 1й арбуз весит 2кг, 2-ой 4, 3ий 10кг
Гость:
пусть первый арбуз весит Х кг. Тогда второй весит Х + 2 кг, а третий - 5 * Х кг Получаем уравнение Х + 5 * Х = 3 * (Х + 2) 6 * Х = 3 * Х + 6 3 * Х = 6 Х = 2 Итак, первый арбуз весит 2 кг, второй - 4 кг, а третий - 10 кг.
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