основания трапеции равны 9 и 16 см. Меньшая диагональ перпендикулярна основам трапеции. Сумма острых углов трапеции равна 90 градусов. Найти высоту и меньшую боковую сторону.

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Трапеция АВСД, АД=9, ВС=16. Диагональ ВД равна 9/тангенс(АВД) или 16тангенс(ВСД). Отсюда ВД*ВД=9*16, откуда ВД=12. По теореме Пифагора находим боковые стороны: АВ=15, СД=20, АВ<СД. А меньшая диагональ равна высоте! Ответ: 12 см, 15 см.