Почему инфузория туфелька самая сложная из простейших.
Биология
Почему инфузория туфелька самая сложная из простейших.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому, что инфузория-туфелька имеет более сложное строение, два разных по функциям ядра и определенную форму тела, покрыта ресничками с помощью которых передвигается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Химия
Как, не применяя других реактивов, определить растворы следующих веществ, находящихся в склянках без надписей: сульфат меди (II), хлорид кобальта (...
Геометрия
Даны прямые а, б, с, а паралельна б, а прямые б и с пересекаются. Докажите что пересекаются и прямые а и с
Математика
Мальчики играли в шахматы.Первая партия заняла у них 30 мин.,а на вторую они затратили на 10 мин.,меньше.Сколько времени заняла вторая партия? Из...