Почему инфузория туфелька самая сложная из простейших.

Биология
Почему инфузория туфелька самая сложная из простейших.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому, что инфузория-туфелька имеет более сложное строение, два разных по функциям ядра и определенную форму тела, покрыта ресничками с помощью которых передвигается
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