В зоопарке ученики 3 (б) класса увидели 48 взрослых обезьян и в 16 раз меньше обезьян- малшей. Обезьяы были в двух клетках: в одной - шимпонзе, а в другой - гамандрилы. Сколько было гамандрилов,если шимпанзе 26?

Математика

В зоопарке ученики 3 (б) класса увидели 48 взрослых обезьян и в 16 раз меньше обезьян- малшей. Обезьяы были в двух клетках: в одной - шимпонзе, а в другой - гамандрилы. Сколько было гамандрилов,если шимпанзе 26?

Автор: Гость