В зоопарке ученики 3 (б) класса увидели 48 взрослых обезьян и в 16 раз меньше обезьян- малшей. Обезьяы были в двух клетках: в одной - шимпонзе, а в другой - гамандрилы. Сколько было гамандрилов,если шимпанзе 26?
Математика
В зоопарке ученики 3 (б) класса увидели 48 взрослых обезьян и в 16 раз меньше обезьян- малшей. Обезьяы были в двух клетках: в одной - шимпонзе, а в другой - гамандрилы. Сколько было гамандрилов,если шимпанзе 26?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 разделить на 16=3 48+3=51 51-26=25
Гость:
48/16=3 малыша 48+3=51 всего обезьян 51-26=25 гамадрил
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