Уголь какой массы с массовой долей углерода 96% надо сжечь чтобы получить 5700 кДж теплоты если известно что при сгорании 1 моль углерода выделяется 396 кДж теплоты?

Химия
Уголь какой массы с массовой долей углерода 96% надо сжечь чтобы получить 5700 кДж теплоты если известно что при сгорании 1 моль углерода выделяется 396 кДж теплоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5700/396=14.4 моль надо сжечь для веделения 5700 кДж теплоты m(C)=14.4*12=172.8г 172.8 - 96% m(Угля)    - 100% m(Угля)  = (172.8*100)/96=180 грамм
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