Уголь какой массы с массовой долей углерода 96% надо сжечь чтобы получить 5700 кДж теплоты если известно что при сгорании 1 моль углерода выделяется 396 кДж теплоты?

Химия

Уголь какой массы с массовой долей углерода 96% надо сжечь чтобы получить 5700 кДж теплоты если известно что при сгорании 1 моль углерода выделяется 396 кДж теплоты?

Автор: Гость