что такое опричина?короткое объяснение
Литература
что такое опричина?короткое объяснение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опричнина-это часть государства, выделенная для истребления бояр. Опричнина-это период в истории России, во время которого Иван Грозный "истреблял" неугодных ему бояр
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