АС и ВД - диаметры окружности с центром О.Докажите, что АВСД параллелограмм.

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АС и ВД - диаметры окружности с центром О, значит AО=BO=CO=DO - как радиусы, диагонали четырехугольника АВСД пересекаютсчя в точке О, и делятся в ней пополам, следовательно данный четырехугольник - параллелограм(по признаку параллелограмма)