Помогите пожалуйста. Объясните зависимость расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от стороения земной коры.

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Помогите пожалуйста. Объясните зависимость расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от стороения земной коры.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ряд полезных ископаемых имеют аккумулятивную природу, так как накапливаются в осадочных горных породах. К ним относятся – газ, нефть, золото и тд. Накопление происходит на равнинных ( равнины, низины, долины) формах рельефа. Другие полезные ископаемые – магматические – связаны  вулканической деятельностью, часто залегают в складчатых областях (на стыках литосферных плит) – (руды различных металлов).
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