Передавались ли у египтян иероглифами гласные звуки?

Экономика
Передавались ли у египтян иероглифами гласные звуки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Египтяне не писали гласных. Египетский язык относится к группам языков, где корень слова состоит из согласных, гласные не вписываются. Использовались три вида знаков: словесные (один иероглиф - одно слово), фонетических (сродни сорвеменному алфавиту), детерминативов (иероглиф в конце слова изменял его смысл). Итог - гласные звуки в письме не использовались.
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