почему в современной науке существуют различные типологии общества ??
География
почему в современной науке существуют различные типологии общества ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именно потому, что невозможно дать определение обществу, игнорируя какие-то Аспекты его...
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