почему в современной науке существуют различные типологии общества ??

География
почему в современной науке существуют различные типологии общества ??
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Автор: Гость
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Гость:
Именно потому, что невозможно дать определение обществу, игнорируя какие-то Аспекты его... 
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