ребята в 1 день проплыли 72 км, во 2 день с той же скоростью 48 км, сколько часов всего длилась экскурсия на катере ,если во 2 день катер был в пути на 2 часа меньше чем в 1
Математика
ребята в 1 день проплыли 72 км, во 2 день с той же скоростью 48 км, сколько часов всего длилась экскурсия на катере ,если во 2 день катер был в пути на 2 часа меньше чем в 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) . .(72-48)/2=12 км/час 2) . .(72+48)/12=10 часов длилась экскурсия на катере.
Гость:
72 км за х часов 48 км за х-2 часов скорость движения в 1 и 2 дни одиннакова скорость в первый день 72:х км/ч скорость во второй день 48:(х-2) км/ч соответственно 72:х=48:(х-2) находим х (х-2)/х=48/72 х=6 часов плыли в первый день х-2=4 часа во второй день всего длилась экскурсия 6+4=10 часво
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