ребята в 1 день проплыли 72 км, во 2 день с той же скоростью 48 км, сколько часов всего длилась экскурсия на катере ,если во 2 день катер был в пути на 2 часа меньше чем в 1

Математика

ребята в 1 день проплыли 72 км, во 2 день с той же скоростью 48 км, сколько часов всего длилась экскурсия на катере ,если во 2 день катер был в пути на 2 часа меньше чем в 1

Автор: Гость