Написать ПО 5 пословиц : Времена года,ценности дружбы,сила и храбрость войнов. | Письменно сделать толкование одной из пословиц.Не менее 10 предложений. Заранее спасибо.
Литература
Написать ПО 5 пословиц : Времена года,ценности дружбы,сила и храбрость войнов. | Письменно сделать толкование одной из пословиц.Не менее 10 предложений. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой снег глубокий, летом хлеб высокий.
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