Написать ПО 5 пословиц : Времена года,ценности дружбы,сила и храбрость войнов. | Письменно сделать толкование одной из пословиц.Не менее 10 предложений. Заранее спасибо.

Литература

Написать ПО 5 пословиц : Времена года,ценности дружбы,сила и храбрость войнов. | Письменно сделать толкование одной из пословиц.Не менее 10 предложений. Заранее спасибо.

Автор: Гость