дана прямоугольная трапеция. Большее основание и большая боковая сторона равны 20 см, острый угол 60 градусов. Найти меньшее основание
Геометрия
дана прямоугольная трапеция. Большее основание и большая боковая сторона равны 20 см, острый угол 60 градусов. Найти меньшее основание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трапеция АВСД, АВ|АД, ВС//АД,АД=СД=20 см, угол Д = 60 град. ВС - ? Проведём СК|АД. Треугольник ДСК - прямоугольный, угол ДСК = 90-60 = 30 град, => ДК=20:2=10 (см) АВСК - прямоугольник, ВС=АК=АД-ДК=20-10=10 (см)
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