1) Колебательный контур состоящий из катушки индуктивностью L=10^-6 Гн и плоского воздушного конденсатора, площадь каждой пластины которого S=100 см^2, резонирует на частоте vрез=2*10^7мГц.Определите расстояние между пластинами...

Физика

1) Колебательный контур состоящий из катушки индуктивностью L=10^-6 Гн и плоского воздушного конденсатора, площадь каждой пластины которого S=100 см^2, резонирует на частоте vрез=2*10^7мГц.Определите расстояние между пластинами конденсатора (0,14см) 2)колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L=200 мГн и конденсатора емкостью С=5*10^-5Ф. Определите резонансную частоту (50 Гц)

Автор: Гость