1) Колебательный контур состоящий из катушки индуктивностью L=10^-6 Гн и плоского воздушного конденсатора, площадь каждой пластины которого S=100 см^2, резонирует на частоте vрез=2*10^7мГц.Определите расстояние между пластинами...
Физика
1) Колебательный контур состоящий из катушки индуктивностью L=10^-6 Гн и плоского воздушного конденсатора, площадь каждой пластины которого S=100 см^2, резонирует на частоте vрез=2*10^7мГц.Определите расстояние между пластинами конденсатора (0,14см) 2)колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L=200 мГн и конденсатора емкостью С=5*10^-5Ф. Определите резонансную частоту (50 Гц)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ИЗ формулы Томсона находим емкость конденсатора,а потом расстояние между обкладками. Т=2П√LC ,отсюда С=Т²/4П²L⇒C=1/4П²Lγ²(1). Емкость конденсатора С=∈₀S/d ⇒d=∈₀S/C(2)/(1) подставим в (2) получим d=∈₀S/(1/4П²Lγ²)=∈₀S4П²Lγ²=4*8.85*10⁻¹²Ф/м*10⁻²м²*3,14*3,14*10⁻⁶Гн*2*10⁴Гц= 2.ИЗ формулы Томсона Т=2П√LC находим γ.γ=1/2П√LC=1/2*3,14√(0,2Гн*5*10⁻⁵Ф)= =
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