таблица Сопоставление процессов фотосинтеза и дыхания

Гость: Гость:

Могу про дыхание написать... 1)В какой клетке растений происходит? В живой клетке.Первые этапы дыхания происходят в цитоплазме,а последующие-в митохондриях. 2)Какой газ вдыхается?какой выдыхается? При производстве орг-ких веществ растения связывают углекислый газ и высвобождают кислород.С другой стороны кислород необходим при использовании орг-х вещ-в,при этом углекислый газ высвобождается и "вдыхается" растением... 3)Какова роль света? Свет-источник энергии,стимулирует активность растения.