Найдите две дроби каждый из которых больше трех седьмых но меньше четырех седьмых.

Гость: Гость:

3/7=6/14=9/21=60/140... 4/7=8/14=12/21=80/140... Вот я их просто чуть чуть преобразовал, и теперь смотя на любую колонку можно написать ответ например: 7/14, 10/21, 61/140,62/140...79/140