Найдите две дроби каждый из которых больше трех седьмых но меньше четырех седьмых.
Математика
Найдите две дроби каждый из которых больше трех седьмых но меньше четырех седьмых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3\7=(3*4)\(7*4)=12\28 4\7=(4*4)\(7*4)=16\28 3\7=12\28<13\28<14\28\15\28<16\28=4\7 ответ: например дроби 13\28, 14\28, 15\28
Гость:
3/7=6/14=9/21=60/140... 4/7=8/14=12/21=80/140... Вот я их просто чуть чуть преобразовал, и теперь смотя на любую колонку можно написать ответ например: 7/14, 10/21, 61/140,62/140...79/140
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