Найдите две дроби каждый из которых больше трех седьмых но меньше четырех седьмых.

Математика
Найдите две дроби каждый из которых больше трех седьмых но меньше четырех седьмых.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3\7=(3*4)\(7*4)=12\28 4\7=(4*4)\(7*4)=16\28 3\7=12\28<13\28<14\28\15\28<16\28=4\7   ответ: например дроби 13\28, 14\28, 15\28  
Гость:
3/7=6/14=9/21=60/140... 4/7=8/14=12/21=80/140... Вот я их просто чуть чуть преобразовал, и теперь смотя на любую колонку можно написать ответ например: 7/14, 10/21, 61/140,62/140...79/140
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему Мой любимый предмет в школе
Ответить
История
таблица Сопоставление процессов фотосинтеза и дыхания
Ответить
Физика
1) Колебательный контур состоящий из катушки индуктивностью L=10^-6 Гн и плоского воздушного конденсатора, площадь каждой пластины которого S=100 с...
Ответить
Геометрия
дана прямоугольная трапеция. Большее основание и большая боковая сторона равны 20 см, острый угол 60 градусов. Найти меньшее основание
Ответить
Английский язык
найдите ошибки 1. My bag is as clean as her one. 2.This book is interesting as that one. 3.His brother is older than hers brother. 4. Yours mistake...
Ответить