Тело массой 2 кг движется с ускорением 4 м/с2. Какова равноденствующая всех приложенных к телу сил? Ответ: 2Н правильно?
Физика
Тело массой 2 кг движется с ускорением 4 м/с2. Какова равноденствующая всех приложенных к телу сил? Ответ: 2Н правильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из второго закона Ньютона следует что равнодействующая сил равна ПРОИЗВЕДЕНИЮ массы на ускорение. Поэтому F = ma = 2 × 4 = 8 H
Гость:
по 2 закону Ньютона F=ma где f сила m масса a ускорение по формуле получается F=2*4=8 Н твой овтет неверен
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