Тело массой 2 кг движется с ускорением 4 м/с2. Какова равноденствующая всех приложенных к телу сил? Ответ: 2Н правильно?

Из второго закона Ньютона следует что равнодействующая сил равна ПРОИЗВЕДЕНИЮ массы на ускорение. Поэтому F = ma = 2 × 4 = 8 H

Гость: Гость:

по 2 закону Ньютона F=ma где f сила m масса a ускорение по формуле получается F=2*4=8 Н твой овтет неверен