два велосепелиста одновременно отправились в 108-километровый пробег. первый ехал со скоростью на 8 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 1 час 48 минут раньше второго. найти скорость велосипедиста, прибывшег...
Математика
два велосепелиста одновременно отправились в 108-километровый пробег. первый ехал со скоростью на 8 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 1 час 48 минут раньше второго. найти скорость велосипедиста, прибывшего к финишу первым. ответ дайте в км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть скорость велосипедиста прибывшего к финишу первым х км\ч, тогда скорость второго х-8 км\час. Время езды первого 108\х час, второго 108\(х-8). По условию задачи 108\(х-8)-108\х=1+48\60=108\60 1\(х-8)-1\х=1\60 60*(х-(х-8))=х(х-8) 60*8=х(х-8) 480=х^2-8x x^2-8x-480=0 D=64+1920=1984 x1=(8-корень(1984))\2<0 - не подходит х2=(8+корень(1984))\2=приблизительно 26.3 км\час ответ: 26.3 км\час условие точное?? пусть скорость велосипедиста прибывшего к финишу первым х км\ч, тогда скорость второго х-3 км\час. Время езды первого 108\х час, второго 108\(х-3). По условию задачи 108\(х-3)-108\х=1+48\60=108\60 1\(х-3)-1\х=1\60 60*(х-(х-3))=х(х-8) 60*3=х(х-3) 180=х^2-3x x^2-3x-180=0 D=9+720=729 x1=(3-27)\2<0 - не подходит х2=(3+27)\2=15 ответ: 15 км\час
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