два велосепелиста одновременно отправились в 108-километровый пробег. первый ехал со скоростью на 8 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 1 час 48 минут раньше второго. найти скорость велосипедиста, прибывшег...

Математика

два велосепелиста одновременно отправились в 108-километровый пробег. первый ехал со скоростью на 8 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 1 час 48 минут раньше второго. найти скорость велосипедиста, прибывшего к финишу первым. ответ дайте в км/ч.

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