Из проволоки длиной 15 м делают обручи длинной 2 м.На сколько обручей хватит проволоки?можноли изготовить 4 обруча?8 обручей?

15/2=7,5. Округляем до целого числа, будет 7. Ответ:проволоки хватит на 7 обручей. Из проволоки длиной 15 м можно изготовить 4 обруча, а 8 обручей нельзя.

Гость: Гость:

15:2=7.5 что равно целому числу 7 половинка у нас осталась из 15 метров проволки можно сделать 7 обручей если мы может сделать 7 обручей то естественно сделаем и 4, 8 обручей сделать нельзя