Вычислите площадь фигуры, ограниченной касательной, проведенной к графику функции y=f(x), в точке с абциссой x нулевое , прямой x=a и осью Ox: 1) f(x)=8-0,5x^2,   x нулевое= -2 , x= 1 . Ответ : 36 кв.ед. 

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Найдем уравнение касательной к прямой f(x)=8-0,5x^2 в точке x=-2 y=f(x0)+f ' (x0)(x-x0) f ' (x)=-x y=6+2(x+2) y=2x+10 Найдем площадь ограниченную прямой y=2x+10, прямой x=1 и осью OX s=int(2x+10)dx от -5 до 1 = =(x^2+10x) от -5 до 1 = (1+10)-(25-50)=36