всадник быстро скачет на лошади.что случится если лошадь споткнётся?почему?
Физика
всадник быстро скачет на лошади.что случится если лошадь споткнётся?почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если всадни быстро скачет и лошадь спотыкается, то всадник сначала на некоторое растояние( в зависимости от скорости: чем быстрее скорость, тем больше расстояние преодолеваешь.) отлетит и упадет.
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