почему капли дождя при резком встряхивании слетают с одежды?

Физика
почему капли дождя при резком встряхивании слетают с одежды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при резком встряхивание каплям не мешает сила трения одежды
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