Що таке кров? Хто знає тому 10 пунктів

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2 часа, 6 минут тому Кровь-это одна из тканей человеческого организма, относящаяся к типу соединительных тканей,В состав которой входят три основных типа клеток: красные кровяные клетки-эритроциты.,белые кровяные клетки-лейкоциты и кровяные пластинки- тромбоциты. Все эти клетки погружены в межклеточное вещество крови-бледно-жёлтую жидкость плазму. Эритроциты переносят к клеткам организма кислород.Лейкоциты вырабатывают антитела, борющиеся с болезнями. Тромбоциты участвуют в процессе свёртывания крови.