Що таке кров? Хто знає тому 10 пунктів
Биология
Що таке кров? Хто знає тому 10 пунктів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровь - это жидкая соедениьельная ткань в организме, выполняющая множество различных функций(перенос питательных веществ, терморегуляция организма, иммунная защита, дыхательная функция).
Гость:
2 часа, 6 минут тому Кровь-это одна из тканей человеческого организма, относящаяся к типу соединительных тканей,В состав которой входят три основных типа клеток: красные кровяные клетки-эритроциты.,белые кровяные клетки-лейкоциты и кровяные пластинки- тромбоциты. Все эти клетки погружены в межклеточное вещество крови-бледно-жёлтую жидкость плазму. Эритроциты переносят к клеткам организма кислород.Лейкоциты вырабатывают антитела, борющиеся с болезнями. Тромбоциты участвуют в процессе свёртывания крови.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
С решение и ответом! Какое количество воды можно нагреть от 10 до 60*С, затратив 210 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды= 4200 Дж/кг*С Дано: С...
Математика
Одна машина может выкопать канаву за 8 часов вторая за 12 часов. Одна работала 3 часа вторая 5 часов. Какую часть канавы осталось выкопать?