Как найти минимальное и максимальное значение функции?

Алгебра
Как найти минимальное и максимальное значение функции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно иследовать функцию на промежутки моннотоности   1. найти область определения функции 2. найти ее производную в точках, которых она существует. 3. Определить критические точки(в которых производная равна 0). 4. Установить промежутки возрастания, и убывания. 5. Сделать вывод о экстремальных значениях функции(минимальном и минимальном значении)
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