Как найти минимальное и максимальное значение функции?

Гость: Гость:

нужно иследовать функцию на промежутки моннотоности 1. найти область определения функции 2. найти ее производную в точках, которых она существует. 3. Определить критические точки(в которых производная равна 0). 4. Установить промежутки возрастания, и убывания. 5. Сделать вывод о экстремальных значениях функции(минимальном и минимальном значении)