Упростить выражение sin a (sin a/1-cos a - 1/tg a) 

Алгебра
Упростить выражение sin a (sin a/1-cos a - 1/tg a) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin a (sin a/(1-cos a) - 1/tg a) = =sin a (sin a*tga- (1-cos a))/tg a = =cos a *(sin a*tga- 1+cos a)= =sin^2 a  - cos a+cos^2 a=1-cos a=2sin ^2 (a\2)   (использовали формулу sos a*tga=sin a)
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