Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 10см и 24см .Его диагональ наклонена к основанию под углом 60 градусов. вычислить длину: диагонали параллелепипеда и высоты параллелепипеда

Геометрия

Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 10см и 24см .Его диагональ наклонена к основанию под углом 60 градусов. вычислить длину: диагонали параллелепипеда и высоты параллелепипеда

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