Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 10см и 24см .Его диагональ наклонена к основанию под углом 60 градусов. вычислить длину: диагонали параллелепипеда и высоты параллелепипеда
Геометрия
Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 10см и 24см .Его диагональ наклонена к основанию под углом 60 градусов. вычислить длину: диагонали параллелепипеда и высоты параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ основания по теореме Пифагора равна корень(10^2+24^2)=26 угол между диагональю параллелипипеда о плоскостью основания равен 60 градусов, поэтому диагональ паралелипипеда равна 26\сos 60 =26\0.5=52 см высота параллелпипеда равна 26\ сtg 60=26*tg 60=26*корень(3) см
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