Площадь прямоугольника равна 975см в квадрате,а длина его диагонали-45 см.Найдите длины сторон прямоугольника.
Алгебра
Площадь прямоугольника равна 975см в квадрате,а длина его диагонали-45 см.Найдите длины сторон прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стороны а,b {a*b=975 {a=975/b {a=975/b {a^2 +b^2 = 45^2 {975^2/b^2 +b^2 = 45^2 {975^2 +b^4 = (45b)^2 пусть b^2 = t, тогда t^2 - 45^2*t +975^2 = 0 D = 45^4 - 975^2 = 315 * 10 ^4 t1 = (45^2 - 100sqrt315)/2 примерно равно 250 t2 = (45^2 + 100sqrt315)/2 примерно равно 1900 1)b^2=250 b=50 a=19.5 2)b^2=1900 b=43.59 a=22,37
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