Для участия в соревнованиях прибыли:2 группы по 67 спортсменов,3 группы  по 62 спортсмена и 4 группы по 40 спортсменов.ВСех участников соревнований построили в колонну по 15 спортсменов в каждом ряду.Сколько всего рядов в колон...

Математика
Для участия в соревнованиях прибыли:2 группы по 67 спортсменов,3 группы  по 62 спортсмена и 4 группы по 40 спортсменов.ВСех участников соревнований построили в колонну по 15 спортсменов в каждом ряду.Сколько всего рядов в колоне?    Составте краткую запись 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(( 2 # 67 ) + ( 3 # 62 ) + ( 4 # 40 )) : 15 = 32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Груз на пружине совершает колебания с периодом 1 с, проходя по вертикали расстояние 30 см. Какова максимальная скорость груза? Максимальное ускорение?
Ответить
Математика
в книге было 128 страниц.Вася за первые 5 дней прочитывал одинаковое кол-во стр.,а за шестой день дочитал последние 43 стр.Сколько стр. книги Вася ...
Ответить
Геометрия
Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 10см и 24см .Его диагональ наклонена к основанию под углом 60 градусов. вычислить длину: диа...
Ответить
География
Подобрать убедительные примеры, которые доказывают необходимость защиты окружающей среды.
Ответить
Алгебра
х+у-4=0;2х-у+5=0;-х-у+6=0;х+2у-3=0
Ответить