Для участия в соревнованиях прибыли:2 группы по 67 спортсменов,3 группы по 62 спортсмена и 4 группы по 40 спортсменов.ВСех участников соревнований построили в колонну по 15 спортсменов в каждом ряду.Сколько всего рядов в колон...

Математика

Для участия в соревнованиях прибыли:2 группы по 67 спортсменов,3 группы по 62 спортсмена и 4 группы по 40 спортсменов.ВСех участников соревнований построили в колонну по 15 спортсменов в каждом ряду.Сколько всего рядов в колоне? Составте краткую запись

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