Для участия в соревнованиях прибыли:2 группы по 67 спортсменов,3 группы по 62 спортсмена и 4 группы по 40 спортсменов.ВСех участников соревнований построили в колонну по 15 спортсменов в каждом ряду.Сколько всего рядов в колон...
Математика
Для участия в соревнованиях прибыли:2 группы по 67 спортсменов,3 группы по 62 спортсмена и 4 группы по 40 спортсменов.ВСех участников соревнований построили в колонну по 15 спортсменов в каждом ряду.Сколько всего рядов в колоне? Составте краткую запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(( 2 # 67 ) + ( 3 # 62 ) + ( 4 # 40 )) : 15 = 32
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