Определи падежи имен существительных: Море размывает берег.Друг написал письмо.
Русский язык
Определи падежи имен существительных: Море размывает берег.Друг написал письмо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
море - им.п, берег - вин.п,друг - им.п.,письмо - вин.п.
Гость:
Море - Им.п., берег - Вин.п., друг - Им.п., письмо - Вин.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На пиратском корабле "черная жемчужина" имеются 3 бочонка c ромом вместимостью 6 ведер, 3 ведра и 7 ведер. В первом и третьем содержится соответств...
Алгебра
Площадь прямоугольника равна 975см в квадрате,а длина его диагонали-45 см.Найдите длины сторон прямоугольника.
Математика
Для участия в соревнованиях прибыли:2 группы по 67 спортсменов,3 группы по 62 спортсмена и 4 группы по 40 спортсменов.ВСех участников соревнований...
Физика
Груз на пружине совершает колебания с периодом 1 с, проходя по вертикали расстояние 30 см. Какова максимальная скорость груза? Максимальное ускорение?