На пиратском корабле "черная жемчужина" имеются 3 бочонка c ромом вместимостью 6 ведер, 3 ведра и 7 ведер. В первом и третьем содержится соответственно 4 и 6 ведер рома. Пиратам, пользуясь только этими тремя бочонками, необходи...

Математика
На пиратском корабле "черная жемчужина" имеются 3 бочонка c ромом вместимостью 6 ведер, 3 ведра и 7 ведер. В первом и третьем содержится соответственно 4 и 6 ведер рома. Пиратам, пользуясь только этими тремя бочонками, необходимо разделить ром между первым и третьим бочонками поровну, т.е. по 5 ведер. Как они могут это сделать?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На пиратском корабле "черная жемчужина" имеются 3 бочонка c ромом вместимостью 6 ведер, 3 ведра и 7 ведер. В первом и третьем содержится соответственно 4 и 6 ведер рома. Пиратам, пользуясь только этими тремя бочонками, необходимо разделить ром между первым и третьим бочонками поровну, т.е. по 5 ведер. Как они могут это сделать?     6   3    7   -----------   4   0    6     4   3    3   6   1    3   2   1    7   2   3    5   5   0   5     1) из третьего во второй   2) из второго в первый   3) из первого в третьий   4) из третьего во второй   5) из второго в первый      
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