почему автомобилю трудно тронуться с места на обледенелой дороге?

Физика
почему автомобилю трудно тронуться с места на обледенелой дороге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, что бы автомобиль стронулся с места нужна сила тяги создаваемая двигателем. Но этого мало! Представьте себе, что автомобиль висит над землей с работающим двигателем. Сдвинется ли он? Конечно нет, потому что отсутствует сила сцепления с дорогой. А сила сцепления в данном случае - сила трения. На обледенелой дороге сила трения заметно снижается, поэтому независимо от мощности двигателя невозможно создать тягу, достаточную для движения, потому что реальная сила тяги противоположна силе трения и равна ей  по величине. То есть малость силы трения не позволяет развить достаточную силу тяги, что бы преодолеть инерцию покоя, пропорциональную большой массе автомобиля.. Оказывается сила трения не только вредна?!
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