Петя на доске написал число 2010200920082007 затем Вася начал с записаным числом делать такую операцию:он умножил это число на 6 а потом вычёркивать из полученного числа цифру десятков.Эту операцию он проделовал до тех пор пока...

Математика

Петя на доске написал число 2010200920082007 затем Вася начал с записаным числом делать такую операцию:он умножил это число на 6 а потом вычёркивать из полученного числа цифру десятков.Эту операцию он проделовал до тех пор пока число не стало однозначным.Какое число осталось?

Автор: Гость