Петя на доске написал число 2010200920082007 затем Вася начал с записаным числом делать такую операцию:он умножил это число на 6 а потом вычёркивать из полученного числа цифру десятков.Эту операцию он проделовал до тех пор пока...
Математика
Петя на доске написал число 2010200920082007 затем Вася начал с записаным числом делать такую операцию:он умножил это число на 6 а потом вычёркивать из полученного числа цифру десятков.Эту операцию он проделовал до тех пор пока число не стало однозначным.Какое число осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После умножения 201020092008007 на 6 получим число с количеством единиц равным 2. После всех вычеркиваний останется 2 - то есть число единиц
Гость:
2010200920082007*6=12061205520492042 1206120552049202 120612055204922 12061205520492 1206120552042 120612055202 12061205522 1206120552 120612052... ...2
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