а) 3х-(9х-3)=3(4-2х) б) (х^2 + 16)(/х/-6)(х^2-4х) в)(1-2х):3 - (х+3):4=(2-4х):5 г) /6/3+2/+4/-8=32
Алгебра
а) 3х-(9х-3)=3(4-2х) б) (х^2 + 16)(/х/-6)(х^2-4х) в)(1-2х):3 - (х+3):4=(2-4х):5 г) /6/3+2/+4/-8=32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 3х-(9х-3)=3(4-2х) 3x-9x+3=12-6x 0=9 – нет решений б) (х^2 + 16)(/х/-6)(х^2-4х) непонятно (х^2-4х) – в числителе или знаменателе в)(1-2х):3 - (х+3):4=(2-4х):5 20*(1-2x)-15*(x+3)=12*(2-4x) 20-40x-15x-45=24-48x 7x=-49 x=-7 г) /6/3+2/+4/-8=32 непонятная запись!
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