За 5 секунд до финиша скорость велосипедиста=18км.ч,а на финише 25,2км.ч. Определите ускорение с которым финишировал велосипедист.
Физика
За 5 секунд до финиша скорость велосипедиста=18км.ч,а на финише 25,2км.ч. Определите ускорение с которым финишировал велосипедист.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=5 с v₀=18 км/ч=5 м/с v₁=25,2 км/ч=7 м/с a=? a=(v₁-v₀)/t a=(7-5)/5 a=2/5 a=0,4 м/с²
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