За 5 секунд до финиша скорость велосипедиста=18км.ч,а на финише 25,2км.ч. Определите ускорение с которым финишировал велосипедист.

Физика

За 5 секунд до финиша скорость велосипедиста=18км.ч,а на финише 25,2км.ч. Определите ускорение с которым финишировал велосипедист.

Автор: Гость