Из 60% и 80% растворов соляной кислоты необходимо получить 8 литров -75% раствора. Сколько литров каждого раствора необходимо для этого взять.
Математика
Из 60% и 80% растворов соляной кислоты необходимо получить 8 литров -75% раствора. Сколько литров каждого раствора необходимо для этого взять.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первого раствора нужно взять х л, второго - y л. тогда кислоты в первом растворе 0.6х л, во втором 0.8y, в полученном 8*0.75=6 л, по услвоию задачи составляем систему и решаем ее 0.6x+0.8y=6 |*10 x+y=8 |*6 6x+8y=60 6x+6y=48 (6x+8y)-(6x+6y)=8y-6y=2y=60-48=12 y=12:2=6 x=8-y=8-6=2 ответ: 2 литра первого и 6 литров второго
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