№1 какое имя существительное изменяется по числам?А)Щипцы,Б)дети В)ножницы Г)очки.............2)укажите слово которое оканчиваеться на глухой согласный звук:А)Летел Б)водопад В)сон Г)трактор                                     ...

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№1 какое имя существительное изменяется по числам?А)Щипцы,Б)дети В)ножницы Г)очки.............2)укажите слово которое оканчиваеться на глухой согласный звук:А)Летел Б)водопад В)сон Г)трактор                                                                   №2                                                                               2А) Какое слово может быть и прилагательным и существительным:А)дежурный,Б)снежный,В)небесный..........2Б)КАкие слова спрятались????? 1.Продукты(пояс)косяк     Крот(?)старт.2.Пароход(Приз)круиз.....Ситец(?)морская.  2Г)Состав которого слова отличаеться от состава слова "НАГРУЗКА" А)полюшко,Б)поездка,В)поделки,   2Д)Выполните действие и получите слова                                                      1)дума+рог-дом+сад-с=............   2)флаг+гол-ф=.........   3)жена+дело+перо+лис-сало=............      ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ДО СЕГОДНЯШЕГО ВЕЧЕРА!!!!ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО КТО ПОМОЖЕТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 1-Б 2-Б   №2 2А-А 2Б-корт     -сток 2Г-А 2Д-радуга     -глагол     -предложение    
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