Папа, мама и сын собрали 360 грибов. Сколько грибов собрал каждый если 30% грибов собранных папой равны 35% грибов собранных мамой, и 42% грибов собранных сыном.
Математика
Папа, мама и сын собрали 360 грибов. Сколько грибов собрал каждый если 30% грибов собранных папой равны 35% грибов собранных мамой, и 42% грибов собранных сыном.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть папа собрал х грибов, тогда 30% от того, что собрал папа равно 0.3х грибов, єто 35% грибов собранных мамой, значит мама собрала 0.3х \35*100 это 42% грибов собранных сыном, значит сын собрал 0.3х \42*100. По условию задачи составляем уравнение: х+0.3х \35*100+0.3х \42*100=360 х(1+30\35+30\42)=3.6 (1+6\7+5\7)х=360 18\7х=360 х=360*7\18=140 0.3х \35*100=0.3*140\35*100=120 360-140-120=360-260=100 ответ: папа собрал 140 грибов, мама 120 грибов, сын 100 грибов
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