У Васи с Машей было поровну денег, когда Вася купил за 14 рублей книгу,а Маша куклу за 6 рублей,то у девочки остались деньги в 3 раза больше, чем у мальчика.Сколько было денег у них сначало?
Алгебра
У Васи с Машей было поровну денег, когда Вася купил за 14 рублей книгу,а Маша куклу за 6 рублей,то у девочки остались деньги в 3 раза больше, чем у мальчика.Сколько было денег у них сначало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у детей было по х руб. После покупки у Маши осталось (х-6) руб, а у Васи (х-14) руб. Так как у Маши осталось в 3 раза больше денег, чем у Васи, составим уравнение: 3(х-14)=х-6 3х-х=42-6 2х=36 х=18 руб. Ответ: 18 руб.
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