У Васи с Машей было поровну денег, когда Вася купил за 14 рублей книгу,а Маша куклу за 6 рублей,то у девочки остались деньги в 3 раза больше, чем у мальчика.Сколько было денег у них сначало?

Алгебра

У Васи с Машей было поровну денег, когда Вася купил за 14 рублей книгу,а Маша куклу за 6 рублей,то у девочки остались деньги в 3 раза больше, чем у мальчика.Сколько было денег у них сначало?

Автор: Гость