Укажите химические символы, число протонов и массовое число нуклидов, которые содержат:а)4 электрона и 5 нейтронов;б)12 электронов и 13 нейтронов;в)20 электронов и 20 нейтронов.
Химия
Укажите химические символы, число протонов и массовое число нуклидов, которые содержат:а)4 электрона и 5 нейтронов;б)12 электронов и 13 нейтронов;в)20 электронов и 20 нейтронов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Протонов столько же сколько электронов: 4протона, масса нуклидов - 9, это берилий б)12протонов, 25-масса нуклидов, это магний в)20протонов, 40 масса нуклидрв, это кальций Вот и все
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