Вычислите градусные меры углов ромба ABCD, если его периметр равен 24 см и АС = 6 см

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24:4=6 (см) - сторона ромба Его диагональ образует со сторонами ромба равносторонний треугольник (АВ=ВС=АС), каждый угол которого равен 60 градусов. => острый угол ромба угол В = 60 град = углу D, а тупой - угол А = 180-60 = 120 (град) = углу С