Джим Хоккинс сказал Джону Сильверу следующую фразу (когда тот спросил - сколько Джиму лет) "Позавчера мне было 10 лет, а в будущем году исполнится 13". Мог ли Джим не соврать Сильверу? Ответ поясните.
Математика
Джим Хоккинс сказал Джону Сильверу следующую фразу (когда тот спросил - сколько Джиму лет) "Позавчера мне было 10 лет, а в будущем году исполнится 13". Мог ли Джим не соврать Сильверу? Ответ поясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джим родился 29 февраля(в высокосный год), поэтому он празднует день рождения раз в четыре года поэтому Джим не соврал Сильверу На пиратском корабле "черная жемчужина" имеются 3 бочонка c ромом вместимостью 6 ведер, 3 ведра и 7 ведер. В первом и третьем содержится соответственно 4 и 6 ведер рома. Пиратам, пользуясь только этими тремя бочонками, необходимо разделить ром между первым и третьим бочонками поровну, т.е. по 5 ведер. Как они могут это сделать? 6 3 7 ----------- 4 0 6 4 3 3 6 1 3 2 1 7 2 3 5 5 0 5 1) из третьего во второй 2) из второго в первый 3) из первого в третьий 4) из третьего во второй 5) из второго в первый
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