Маша пользуется очками +2дптр.Каково фокусное расстояние линз в этих очках?Какой недостаток зрения они исправляют?
Физика
Маша пользуется очками +2дптр.Каково фокусное расстояние линз в этих очках?Какой недостаток зрения они исправляют?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 диоптрия – оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 метр Сооствественно у очков +2дптр имеют фокусное расстояние 2метра. "Положительный" знак имеют выпуклые линзы которые исправляют дальнозоркость.
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