Маша пользуется очками +2дптр.Каково фокусное расстояние линз в этих очках?Какой недостаток зрения они исправляют?

Физика

Маша пользуется очками +2дптр.Каково фокусное расстояние линз в этих очках?Какой недостаток зрения они исправляют?

Автор: Гость