Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, на встречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Найдите скорости пешехода и велосипедиста, если ...
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, на встречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Найдите скорости пешехода и велосипедиста, если известно, что они встретились через 2,5 ч после своего выхода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, скорость пешехода х, тогда (х+4х)*2,5=40 12,5х=40 х=3,2км/ч скорость пешехода 3,2*4=12,8км/ч скорость велосипедиста
Гость:
обозначим через хкм/ч скорость пешехода, тогда скорость велосипедиста будет 4хкм/ч. За 2,5 часа пешеход и велосипедист преодолели расстояние в 40км/ч. Составим уравнение: 2,5*х+2,5*4х=40 12,5х=40 х=3,2 4х=4*3,2=12,8 Ответ: скорость пешехода 3,2км/ч, скорость велосипедиста 12,8км/ч.
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