сочинение описание класной комнаты
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сочинение описание класной комнаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наша класная комната очень большая и удобная.в ней имеется:учительский стол,восемнадцеть парт,а за ними высокие тумбочки и цветы.(я не учю руский язик по етому если с ошибками то простите!!!!!!!!!!!!!)
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