Сколькими разными способами могут распределиться призовые места ( первое, второе, третье) между пятью велогонщиками?

Гость: Гость:

Первое место может занять любой из 5 гонщиков, второе - один из оставшихся четырех, а третье - любой из оставшихся трех. Поскольку порядок в данном случае существен, то искомое количествол равно их произведению, то есть 5 * 4 * 3 = 60 .