Сколькими разными способами могут распределиться призовые места ( первое, второе, третье) между пятью велогонщиками?
Математика
Сколькими разными способами могут распределиться призовые места ( первое, второе, третье) между пятью велогонщиками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посчитаем кол-во комбинаций: комбинаций на первое место - 5 комбинаций на второе место - 4 комбинаций на третье место - 3 5*4*3=60 - различных вариантов.
Гость:
Первое место может занять любой из 5 гонщиков, второе - один из оставшихся четырех, а третье - любой из оставшихся трех. Поскольку порядок в данном случае существен, то искомое количествол равно их произведению, то есть 5 * 4 * 3 = 60 .
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